В Японии откроют парк Super Nintendo World: видео

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Посетители смогут побывать в виртуальном мире, основанном на вселенной игр Mario

Летом в Осаке во время летних Олимпийских игр 2020 года откроют тематический парк Super Nintendo World. Об этом пишет CNN.

Ранее планы проекта держались в секрете, но сегодня Universal Studios Japan рассказала, что тематический парк "смешает физический мир с миром видеоигр" и позволит гостям "почувствовать себя так, будто они играют в свои любимые видеоигры Nintendo".

Посетители будут использовать специальные приспособления, чтобы присутствовать в виртуальном мире, основанном на вселенной Mario Mushroom Kingdom.

Серию игр про Марио часто называют самой успешной франшизой видеоигр всех времен. Супер Марио вошел в Книгу рекордов Гиннесса как игра, которая разошлась самым большим тиражом. Главное действующее лицо игры - сантехник Марио, который должен преодолевать различные препятствия.

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Теги: nintendo, япония, супер марио
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