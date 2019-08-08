В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео

Ученые из японского Университета Кэйо создали роботизированный хвост, который, по их мнению, станет не только отличным элементом косплея, но выступит балансиром для людей, которые по тем или иным причинам плохо стоят на ногах. Об этом сообщает Naked Science.

По словам исследователей, сила, которую создает качание хвоста, может изменить положение центра тяжести человека и выступить альтернативой привычной трости.

Изобретение, копирующее хвост морского конька, получило название Arque. Оно использует ряд искусственных позвонков и пневматические мышцы, чтобы двигаться, отвечая на изменение положения тела носителя.

Суставы хвоста состоят из четырех защитных пластин. Пластины соединены между собой с помощью эластичных шнуров, а позвонки прикреплены к ним при помощи пружинного механизма, имитирующего сопротивление и компенсирующего тангециальные силы, появляющиеся, когда устройство начинает двигаться.

По словам ученых, изобретение также можно использовать при подключении к виртуальной реальности.