Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По мнению местных ученых, такой хвост позволит людям лучше держать равновесие

Ученые из японского Университета Кэйо создали роботизированный хвост, который, по их мнению, станет не только отличным элементом косплея, но выступит балансиром для людей, которые по тем или иным причинам плохо стоят на ногах. Об этом сообщает Naked Science

По словам исследователей, сила, которую создает качание хвоста, может изменить положение центра тяжести человека и выступить альтернативой привычной трости. 

Изобретение, копирующее хвост морского конька, получило название Arque. Оно использует ряд искусственных позвонков и пневматические мышцы, чтобы двигаться, отвечая на изменение положения тела носителя.

Суставы хвоста состоят из четырех защитных пластин. Пластины соединены между собой с помощью эластичных шнуров, а позвонки прикреплены к ним при помощи пружинного механизма, имитирующего сопротивление и компенсирующего тангециальные силы, появляющиеся, когда устройство начинает двигаться. 

По словам ученых, изобретение также можно использовать при подключении к виртуальной реальности. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, технологии, япония, роботизированный хвост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео
В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео
Маск показал, как в море поймали деталь ракеты Falcon 9: видео
Маск показал, как в море поймали деталь ракеты Falcon 9: видео
При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей": видео
При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей": видео
Чего ждать от "слуг народа"? Предложения, идеи и идеология будущих глав комитетов Рады
Нафтогаз должен снова снизить цену на газ - Кабмин
ТЭК Нафтогаз должен снова снизить цену на газ - Кабмин
Хватит кого-то догонять. Как новой власти построить новую Украину
Мнение Хватит кого-то догонять. Как новой власти построить новую Украину
Популярное
фото/видео
В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео
В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео
Маск показал, как в море поймали деталь ракеты Falcon 9: видео
Маск показал, как в море поймали деталь ракеты Falcon 9: видео 09:10
При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей": видео
При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей": видео 07:08
Штурм резиденции Атамбаева провалился: спецназ отступил - видео
Штурм резиденции Атамбаева провалился: спецназ отступил - видео 06:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 