В ЮАР начали производить джин из слоновьего навоза: видео

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В Африке есть традиция использования переработанных экскрементов слонов в качестве добавки в чай, а также в лечебных целях

Жители ЮАР супруги Лес и Паола Ансли решили производить джин с добавлением слоновьего навоза. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что взрослый африканский слон съедает за день примерно 250 килограмм пищи. Его организм усваивает только около половины съеденного. При этом слон выбирая для еды ягоды, цветы, фрукты и прочие вещи, обладающие приятным вкусом и запахом.

В Африке есть традиция использования переработанных экскрементов слонов в качестве добавки в чай, а также в лечебных целях. Поэтому супруги Лес и Паола Ансли, оба ученые-биологи, задумались о том, не использовать ли слона как "сборщика" приятно пахнущих растений.

В какой-то момент им пришло в голову делать из слоновьего навоза джин.

Теперь супруги регулярно вручную собирают слоновий навоз, просеивают его и промывают. В итоге остаются только фрагменты непеваренных слоном фруктов, цветов, листьев и коры.

Эту смесь стерилизуют, измельчают, сушитсяат, а затем используют в качестве вкусо-ароматической добавки к джину сорта Indlovu. Это слово зулусского языка означает "слон".

На изготовление 3-4 тысяч бутылок требуется всего около пяти мешков навоза. Каждая бутылка получает специальную маркировку, на которой указывается место сбора навоза. Данных об объемах продаж Indlovu нет. Одна бутылка стоит 500 рандов (32 доллара США). 15% от прибыли семья перечисляет в фонд защиты африканских слонов.

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Теги: слон, джин, алкоголь, африка, юар
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