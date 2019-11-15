Выходит в прокат украинский фильм, который покажет HBO: видео

Психологическая драма режиссера Александра Жовны "История Лизы" 21 ноября выходит в украинский прокат. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Летом этого года американская кабельная и спутниковая сеть HBO приобрела права на телевизионные показы и размещения на VoD-платформе "Истории Лизы" в странах Центральной Европы. Телепоказы фильма стартуют с 1 мая 2020 в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

Отмечается, что сценарий картины "История Лизы" написал Александр Жовна по своей одноименной повести. В 2015 году сценарий получил специальную награду Международного литературного конкурса Коронация слова.

"Это история двух влюбленных пар: не совсем обычной и совсем необычной, которым некомфортно в современном жестоком и циничном мире. К тому же двое из четырех - люди с синдромом Дауна, так называемые "солнечные дети". Но достаточно ли солнечно им среди нас?", - говорится в сообщении.

В фильме снялись профессиональные актеры и люди с синдромом Дауна.

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