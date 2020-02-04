Вышел кинотрейлер об украинской паралимпийской чемпионке: видео

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Фильм выйдет на экраны 19 марта, в главной роли - Наталия Бабенко

Вышел трейлер фильма "Пульс", основанного на биографии украинской паралимпийской чемпионке Оксаны Ботурчук. Трейлер опубликован на официальной странице дистрибьютора Multi Media Distribution в Youtube.

В описании говорится, что фильм повествует о юной легкоатлетке, демонстрирующей хорошие результаты, однако в автокатастрофе она получила тяжелые травмы и почти потеряла зрение. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Режиссер фильма - Сергей Чеботаренко, в роли Оксаны - Наталия Бабенко. Фильм выйдет на экраны 19 марта.

Оксана Ботурчук (1984 г.р.) – заслуженный мастер спорта Украины, паралимпийская чемпионка 2008 года, пятикратный серебряный и бронзовый призер игр 2012 и 2016 годов.

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Теги: фильм, пульс, паралимпиада, оксана ботурчук
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