Вышел клип DakhaBrakha на мощный саундтрек к "Вулкану": видео

Украинская музыкальная этно-группа представила клип на песню "Пливе човен", которая стала саундтреком к фильму "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука о работнике ОБСЕ и оккупированном Россией Крыме. Видео опубликовано на канале DakhaBrakha.

Клип снимал сам Бондарчук. Это его первый проект с DakhaBrakha.

Реклама

В ролике использованы кадры из фильма "Вулкан" вперемешку с бекстейджем съемочной площадки ленты.

Фильм "Вулкан" совместного производства Украины, Франции и Германии. Главный герой работает переводчиком в офисе ОБСЕ в составе мониторинговой миссии и едет на границу с оккупированным Крымом.

Премьера фильма была на фестивале в Карловых Варах, после чего рецензии появились в Screen Daily и The Hollywood Reporter. "Вулкан" претендовал на то, чтобы представлять Украину на премии Оскар.

Фильм выйдет в прокат 4 апреля.

Читайте также: Украинский фильм "Вулкан" взял гран-при на фестивале в Ереване

Украинский фильм "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука получил Гран-при Ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос". Об этом сообщает Держкино.