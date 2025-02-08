Красивые поздравления с днем рождения: подборка идей
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Поздравления с днем рождения своими словами
Поздравления для женщины
- Поздравляю с чудесным праздником – твоим днем! Желаю тебе бесконечной радости, вдохновения и сил для реализации всех твоих планов и мечтаний. Пусть каждый новый день дарит тебе тепло, искренние улыбки и незабываемые моменты. Будь счастливой и наслаждайся жизнью по полной!
- Поздравляю тебя с твоим праздником! Желаю, чтобы каждый день был полон гармонии, радости и новых возможностей. Пусть твои мечты легко сбываются, а рядом всегда будут поддерживающие и вдохновляющие люди. Счастья, любви и красоты в любой момент!
- С праздником! Желаю тебе невероятного количества счастливых дней, окруженных любовью и добром. Пусть твоя красота и очарование только расцветают, а судьба преподносит самые лучшие подарки. Будь всегда вдохновенной, энергичной и преисполненной жизненных сил!
Поздравления для мужчины
- С днем рождения! Желаю тебе выдержки – как у чемпиона, выносливости – как у марафонца, и удачи – как в лотерее! И пусть каждый день приносит новые возможности для хорошего отдыха и веселья!
- Поздравляю с твоим особенным днем! Желаю тебе быть сильным, как скала, и иметь в себе столько энергии, чтобы ее хватало на самые смелые идеи! Пусть удача всегда идет рядом, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Здоровья, удачи и бесконечных приключений!
- Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе здоровья, безграничной энергии и отваги претворять в жизнь самые смелые замыслы. Пусть мир и согласие всегда будут в твоей жизни, а все решения приводят к успеху. Живи по полной и наслаждайся каждым днем!
Поздравления с днем рождения в стихах
- Пусть каждый день тебе приносит свет,
Тот свет, что сердце согревает.
Чтоб не было ни бед, ни тяжких лет,
А жизнь, как сказка, пусть цветет!
- Спешу поздравить с днем рождения!
Уюта, мира и добра.
Еще желаю настроенья,
И чтоб отлично шли дела.
- С днем рождения поздравляю,
Мира, достатка и уюта желаю.
Пусть счастье в дом всегда приходит,
Улыбку и радость всегда приносит.
Пусть жизнь дарит щедрые дни
И все, о чем мечтаешь ты!