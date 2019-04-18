1+1 ответили на критику Нацсовета о "засилье" Зеленского в эфире

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В медиагруппе 1+1 заявили, что вчерашнее сообщение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о "засилье" кандидата в президенты Владимира Зеленского в эфире канала за последние месяцы - это "вероятно, ответ на иск к президенту". Об этом говорится в официальном комментарии 1+1,

Согласно предыдущей новости от Нацсовета, пишут на 1+1, лидером по нарушениям избирательного законодательства были названы телеканалы Прямой и ZIK, которые связывают с президентом Петром Порошенко, а новое там назвали "реакцией пропрезидентской четверки Нацсовета".

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Вчера, 17 апреля, член Нацсовета Сергей Костинский написал, что телеканал олигарха Игоря Коломойского 1+1 в феврале и марте 2019 года "крутил" Зеленского в эфире 203,5 часа.

На 1+1 считают, что юридического обоснования предъявить претензии телеканалу о нарушении законодательства о выборах нет, сославшись на заявление первого замглавы Нацсовета Ольгу Герасимьюк.

"К сведению Нацсовета и всех заинтересованных сторон - хронометраж программ с участием Зеленского в эфире канала 1+1 является меньшим, ведь в списке Нацсовета фигурирует даже "Мультибарбара" - мультипликационный проект, конечно, без участия Зеленского, который к тому же выходит в эфир ночью", - пояснили у Александра Ткаченко.

Кроме того, пишут на 1+1, те статьи закона о выборах президента, которые приведены в новости регулятора, "не имеют никакого отношения к формату развлекательных проектов".