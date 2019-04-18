Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 09:02

1+1 ответили на критику Нацсовета о "засилье" Зеленского в эфире

1+1 ответили на критику Нацсовета о "засилье" Зеленского в эфире - Фото
fbe7edd4741eef05c54900ddb090a580

Критику работы телеканала там назвали "реакцией пропрезидентской четверки Нацсовета"

Реклама
Реклама

В медиагруппе 1+1 заявили, что вчерашнее сообщение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о "засилье" кандидата в президенты Владимира Зеленского в эфире канала за последние месяцы - это "вероятно, ответ на иск к президенту". Об этом говорится в официальном комментарии 1+1,

Согласно предыдущей новости от Нацсовета, пишут на 1+1, лидером по нарушениям избирательного законодательства были названы телеканалы Прямой и ZIK, которые связывают с президентом Петром Порошенко, а новое там назвали "реакцией пропрезидентской четверки Нацсовета".

Реклама

Вчера, 17 апреля, член Нацсовета Сергей Костинский написал, что телеканал олигарха Игоря Коломойского 1+1 в феврале и марте 2019 года "крутил" Зеленского в эфире 203,5 часа.

На 1+1 считают, что юридического обоснования предъявить претензии телеканалу о нарушении законодательства о выборах нет, сославшись на заявление первого замглавы Нацсовета Ольгу Герасимьюк.

"К сведению Нацсовета и всех заинтересованных сторон - хронометраж программ с участием Зеленского в эфире канала 1+1 является меньшим, ведь в списке Нацсовета фигурирует даже "Мультибарбара" - мультипликационный проект, конечно, без участия Зеленского, который к тому же выходит в эфир ночью", - пояснили у Александра Ткаченко.

Кроме того, пишут на 1+1, те статьи закона о выборах президента, которые приведены в новости регулятора, "не имеют никакого отношения к формату развлекательных проектов".

Отправить:
Распечатать:
Теги: 1+1
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 