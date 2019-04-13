1+1 в "день тишины" снова будет показывать Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Накануне дня голосования во втором туре президентских выборов, 20 апреля, в "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация, телеканал 1+1 покажет шоу с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, а также фильм, где он исполняет главную роль.

Соответствующая информация размещена на сайте телеканала, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

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В 16:35 и 20:25 на 1+1 будет транслироваться шоу "Вечерний квартал".

В 22:20 телеканал покажет фильмы "Я, ты, он, она", где Зеленский исполняет одну из главных ролей.

30 марта, в "день тишины" накануне голосования в первом туре выборов 1+1 также показал два выпуска шоу "Вечерний квартал" с участием Зеленского, несколько других проектов его студии, а также документальный фильм об экс-президенте США Рональде Рейгане, который озвучил Зеленский. На телеканале говорят - это в рамках закона. Эксперты утверждают - это грязные игры.