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13.04.2019, 16:14

1+1 в "день тишины" снова будет показывать Зеленского

1+1 в "день тишины" снова будет показывать Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Телеканал запланировал шоу и фильм с участием Зеленского, а также несколько программ производства студии Квартал 95

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Накануне дня голосования во втором туре президентских выборов, 20 апреля, в "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация, телеканал 1+1 покажет шоу с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, а также фильм, где он исполняет главную роль.

Соответствующая информация размещена на сайте телеканала, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

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В 16:35 и 20:25 на 1+1 будет транслироваться шоу "Вечерний квартал".

В 22:20 телеканал покажет фильмы "Я, ты, он, она", где Зеленский исполняет одну из главных ролей.

30 марта, в "день тишины" накануне голосования в первом туре выборов 1+1 также показал два выпуска шоу "Вечерний квартал" с участием Зеленского, несколько других проектов его студии, а также документальный фильм об экс-президенте США Рональде Рейгане, который озвучил Зеленский. На телеканале говорят - это в рамках закона. Эксперты утверждают - это грязные игры.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, игорь коломойский, 1+1
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