1+1: Зеленский перед Порошенко в новогоднюю ночь – не ошибка

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Телеканал 1+1 заявил, что показ новогоднего поздравления комика Владимира Зеленского в ночь на 1 января перед показом поздравления президента Петра Порошенко не был технической ошибкой. Об этом Детектору медиа сообщили в пресс-службе канала.

"В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала 1 + 1 не было технических ошибок", - сказали в пресс-службе.

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Там сослались на интервью генерального директора 1 + 1 медиа Александра Ткаченко Лига.Бизнес, в котором он якобы объяснил "логику построения программной сетки в новогоднюю ночь".

Ткаченко, в частности, сказал, что "встречать Новый год "по отмашке" старшего товарища - совковый рудимент", от которого "пора отвыкать".

"Но та реакция, которая возникла, говорит о том, что нам пытаются навязать историю про отсутствие выбора. Про единственно возможный вариант. И вот тут я против. Потому что на самом деле дискуссия свелась к тому, как Зеленский все-таки посмел? Ответ простой - имеет право", - сказал руководитель телеканала.

Ранее в интервью Украинской правде Зеленский назвал технической ошибкой смещение во времени новогоднего поздравления президента в пользу обращения самого Зеленского.

"Почему такой была длина всего контента, и почему президент был немного позже ... я думаю, что это техническая ошибка", - сказал комик.