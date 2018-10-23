112 и NewsOne попросили защиты у друзей России в Европарламенте

Фото: 112 Украина

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Зеленый союз выступал за русский язык и против НАТО в Финляндии

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Сегодня, 23 октября, генеральные продюсеры телеканалов 112 Украина и NewsOne Артем Марчевский и Василий Голованов просили вице-президента Европарламента Хейди Гаутали (Heidi Hautala) помочь защитить их от санкций в Украине.

Как сообщает 112 Украина, чиновницу ознакомили с политической ситуацией в Украине и "рассказали о давлении на свободу слова". Продюсеры телеканалов уверяют, что евродепутат пообещала следить за судебными процессами и поднять этот вопрос с главой группы дружбы Европарламент-Украина, а также обсудить это с коллегами из фракции Зеленого союза Финляндии.

Гаутали - бывшая глава Зеленого союза. Именно эта партия в 2009 году выступала за разрешение изучать русский язык в школах восточной Финляндии вместо обязательного шведского. А экс-кандидат в президенты Финляндии от зеленых Пекка Хаависто категорически против вступления страны в НАТО, чтобы "не дразнить" Россию и "не нагнетать обстановку в балтийском регионе".

20 октября вступило в силу постановление о санкциях против владельцев телеканалов 112 и NewsOne, введение которых СНБО рассматривал после призыва в петиции прекратить антиукраинскую деятельность этих телеканалов.

Рада предложила ввести такие санкции: блокирование активов, недопуск вывода капиталов за границу, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, отказ предоставлять телекоммуникационные услуги, полный или частичный запрет операций с ценными бумагами, запрет выдавать лицензию Нацбанка на инвестиции в другую страну и валютные операции, запрет передачи прав интеллектуальной собственности.

Эти и другие санкции СНБОУ предлагается ввести в отношении ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа".