В Торецке под землей застряли 115 шахтеров из-за отключения электроэнергии – Донецкая ОГА

115 горняков в Торецке застряли под землей из-за того, что в ходе военных действий была перебита линия электропередачи, сообщает Telegram главы Донецкой ОГА (ОВА) Павла Кириленко.

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По данным Кириленко, из-за того что во время боевых действий Бахмутский и Краматорский районы остались без электричества, на поверхность не могут подняться 112 человек на шахте "Центральная" и трое на шахте "Торецкая".

Также прекращена подача воды от остановившихся фильтровальных станций на Краматорск, Славянск, Дружковку, Константиновку, Торецк и близлежащие населенные пункты.

Глава ОГА сообщает, что обесточена Центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и из-за этого без электроснабжения остались населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

Кириленко сообщает, что "восстановительные работы уже начались" и необходимо ликвидировать обрывы проводов в двух десятках мест.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в Facebook, что "в результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП" и "Краматорск и все соседние города без света".

Сергей Бережной

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