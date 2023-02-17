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1,83 м до катастрофы. Россия уничтожает Каховское водохранилище – инфографика Минэкологии

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17.02.2023, 23:40

Россия продолжает спускать воду из Каховского водохранилища. Если уровень снизится до 12 метров – будет экологическая катастрофа. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец во время совместного брифинга с комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсом Синкявичюсом, передает Минэкологии.

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Украина призвала международных партнеров заставить Россию отремонтировать и закрыть шлюзы дамбы Каховской ГЭС или позволить безопасно это сделать украинским специалистам.

Стрелец заявил, что Украина ежедневно теряет тысячи кубометров днепровской воды из-за действий оккупантов.

Это может иметь колоссальные последствия – более миллиона украинцев останутся без питьевой воды, предупреждает Минэкологии.

Сообщается, что нормальный уровень воды в водохранилище составляет 16 метров, на 17 февраля уже есть уровень в 13,83 метра.

"Падение уровня воды ниже отметки в 12 метров будет означать экологическую катастрофу, поскольку большое количество биоразнообразия мы просто потеряем", – подчеркнул Стрелец.

Министр назвал такие действия России еще одной попыткой ядерного терроризма, поскольку снижение уровня воды в Каховском водохранилище будет означать выход из строя систем охлаждения Запорожской АЭС.

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1,83 м до катастрофы. Россия уничтожает Каховское водохранилище – инфографика Минэкологии

  • По данным Запорожской обладминистрации, уровень в 13,2 м – минимальный для забора воды в охлаждающий резервуар ЗАЭС. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов.

  • Эксперты Укргидроэнерго считают, что большой объем сбрасываемой через Каховскую ГЭС воды связан не с ее повреждением, а с умышленными действиями российских оккупантов, открывших шлюзы станции, опасаясь форсирования Днепра украинскими военными.

Наталія Медведєва
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война экология каховское водохранилище Руслан Стрелец
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