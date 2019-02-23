23 февраля – трагический день в истории крымских татар – Чубаров

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

23 февраля является трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов, написал в своем Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров.

101 год назад в Севастополе матросы Черноморского флота, подконтрольного большевикам, по-зверски пытали и убили Номана Челебиджихан – первого главу правительства Крымской народой республики, одного из главы Курултая, муфтия мусульман Крыма, Беларуси, Литвы и Польши, автора стиха "Ant etkenmen" ("Я поклялся"), который позже стал крымскотатарским национальным гимном.

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Кроме того, написал Чубаров, 23 февраля 1944-го войска НКВД СССР начали тотальную депортацию со своих земель ингушского и чеченского народов. Тогда, по приблизительным подсчетам, выгнали с родины от 500 до 650 тысяч человек. Через три месяца депортировали и крымских татар.