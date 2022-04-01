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300 сирийцев уже прибыли в РФ, чтобы воевать в Украине: Путин рассчитывает на 16 000

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 08:22
300 сирийцев уже прибыли в РФ, чтобы воевать в Украине: Путин рассчитывает на 16 000 - Фото
Сирийские боевики (фото - ГУР)

Первый контингент сирийских наемников уже прибыл в Россию для прохождения подготовки перед отправкой в ​​Украину для войны на стороне российских оккупантов. Речь идет минимум о 300 солдатах из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавшей с российскими офицерами, отправившимися в Сирию для поддержки режима Башара Асада во время войны, передает NYT.

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Россияне надеются отправить в Украину до 16 000 сирийцев. Требования к кандидатам – возраст от 20 до 45 лет и вес от 50 до 90 кг. В приоритете наличие боевого опыта.

Путинский режим предложил наемникам по $1200 в месяц в течение шести месяцев с премией в  размере $3000 после возвращения в Сирию. В случае гибели в Украине семьям наемников обещают по $2800 и дополнительно по $600 в месяц в течение года. При этом их зарплата в Сирии в зависимости от подразделения составляет от $50 до $100.

По данным источников издания, вербовщики по всей Сирии составляют списки тысяч заинтересованных кандидатов, которые должны быть проверены сирийскими службами безопасности.

Глава правозащитной организации "Сирийцы за правду и справедливость" отметил, что некоторые сирийцы чувствуют лояльность к России из-за ее поддержки Асада, а другие записываются воевать, потому что им просто нужны деньги, и они верят обещаниям вербовщиков, что у них якобы будет небоевая работа вроде охраны баз.

Оксана Житнюк
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Сирия война наемники
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