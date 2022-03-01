40 000 украинцев сейчас без еды и света, а враг не дает им помочь – Монастырский

Без света и еды сидят около 40 000 украинцев из-за вторжения России, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Враг не дает эвакуировать местное население.

"В настоящее время сложная гуманитарная ситуация на востоке государства. Особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответа на эвакуацию населения", – сообщил министр.

Также критическая ситуация и в Буче Киевской области.

"Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся города", – сказал министр.

Украина использовала все возможные международные инструменты, говорит Монастырский.

Тем временем, Нацбанк открыл Минсоцполитики счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Реквизиты счета: UA823000010000032302338301027

Катерина Амеліна

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