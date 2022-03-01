UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

40 000 украинцев сейчас без еды и света, а враг не дает им помочь – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 21:10
40 000 украинцев сейчас без еды и света, а враг не дает им помочь – Монастырский - Фото
Фото: ЕРА

Без света и еды сидят около 40 000 украинцев из-за вторжения России, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Враг не дает эвакуировать местное население.

"В настоящее время сложная гуманитарная ситуация на востоке государства. Особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответа на эвакуацию населения", – сообщил министр.

Также критическая ситуация и в Буче Киевской области.

"Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся города", – сказал министр.

Украина использовала все возможные международные инструменты, говорит Монастырский.

Тем временем, Нацбанк открыл Минсоцполитики счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Реквизиты счета: UA823000010000032302338301027

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная катастрофа война с россией вторжение в украину
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 