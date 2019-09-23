€500 000. Князев заявил об информатаке на него и его бывшую жену

Сергей Князев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил о том, что на него и его бывшую жену совершили информационную атаку. Об этом он сообщил в Facebook.

Ранее сегодня в некоторых СМИ со ссылкой на "источники" появилась информация о якобы задержании на украинско-польской границе автомобиля, в котором находилась жены Князева, перевозившая незадеклапрированные €500 000 наличными.

"Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки", -написал Князев.

Глава Нацполиции объяснил, что Князева работает в крупной строительной компании Атлант со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они вместе пересекали границу, где гражданин заявил польским чиновникам о наличии принадлежащей ему определенной суммы наличности.

Князев пишет, что эти деньги были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. По его словам, сделка была оформлена в соответствии с действующим законодательством, но польским пограничникам не хватило имеющегося пакета документов. Они с Каганом договорились о предъявлении еще некоторых оригиналов и инцидент был исчерпан.

Глава Нацполиции добавил, что никаких ценностей у Князевой не изымалось. При себе она имела наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые "не заинтересовали правоохранителей".

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