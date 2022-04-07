7 квартир, 300 картин. Арестовано имущество организации, принадлежащей супруге Медведчука
07.04.2022, 16:56
Жена Медведчука Оксана Марченко (скриншот видео Оксана Марченко, YouTube)
На активы организации, принадлежащей супруге Виктора Медведчука, был наложен арест, сообщает Нацполиция.
Это семь квартир, два имущественных комплекса, более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.
Их передадут в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), отмечают в полиции.
Деньги от продаж могут использовать для нужд ВСУ или восстановления разрушенной инфраструктуры в Украине.
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