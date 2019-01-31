Сколько украинцев намерены прийти на выборы президента: опрос

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74% украинцев планируют принять участие выборах президента 31 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

В целом 74% опрошенных намерены принять участие в голосовании, из них 32% намерены сделать это "однозначно", а 42% - "скорее" будут голосовать.

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12% ответили, что однозначно не пойдут на выборы, 5% - скорее не пойдут.

Интерес к голосованию самый высокий на западе и центре, наименьший – на востоке и юге.

Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет наименее заинтересована в голосовании - только 26% из них заявили, что "однозначно" проголосуют по сравнению с 37% опрошенных в возрасте от 51 года и старше.

Опрос проводился среди 2400 граждан от 18 лет и старше с 13 по 27 декабря 2018 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%, охват респондентов - 62,7%. Метод – личное интервью у респондента дома.

Соцопрос группы Рейтинг в середине-конце декабря о том, за кого проголосовали бы украинцы в 1-м туре президентских выборов "в ближайшее воскресенье", показал, что у действующего главы государства Петра Порошенкои Владимира Зеленского одинаковый уровень симпатий избирателей как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто намерен голосовать.