93% украинцев верят, что Украина отразит нападение России – Рейтинг

По результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 18 марта (выборка – 1000 совершеннолетних человек во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий), 77% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Лишь 14% противоположного мнения, 10% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов доминирует оценка направления как правильного.

Вера в победу остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ. Уверенность в победе есть во всех регионах страны.

47% опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне уже в ближайшие несколько недель. 23% считают, что война будет длиться несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.



Абсолютное большинство опрошенных (82%) считают угрозу раскола страны маловероятной, эта уверенность существенно выросла в результате сплочения населения во время войны.



Прямые переговоры Зеленского с Путиным о прекращении войны поддерживают 74%, четверть – не поддерживают. Чуть больше сторонников прямых переговоров на юге и востоке страны, но и в других регионах также таких большинство.



В то же время, подписание временного перемирия с РФ без вывода ее войск с территории Украины, по мнению населения, является неприемлемым (89%).

Дмитрий Смирнов

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