Абромавичус: На пост главы Укроборонпрома есть семь кандидатур

Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На должность генерального директора ГК Укроборонпром отобрано семь кандидатов. Об этом заявил глава наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус в интервью Цензор.НЕТ.

"Генерального директора Укроборонпрома Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективен. И, как практика показывает, связан какими-то старыми обязательствами... Из длинного списка претендентов рекрутеры отобрали шорт-лист из семи кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде. Имен этих людей называть не буду, они проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента, но это команда профессионалов, с большими достижениями", - заявил Абромавичус, добавив, что речь идет о группе известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом.

По словам председателя совета, будущих кандидатов проверяли на наличие конфликта интересов, бизнеса в секторе обороны и безопасности, а также родственников в этой области.

"На дивизионы ищем экспертов этой сферы - ракетостроения, авиастроения, бронетанкового направления. Все прошли полиграф на предмет сотрудничества со спецслужбами других стран, чтобы эти люди не работали на третьих лиц и не заходили под влиянием промышленно-финансовых групп", - пояснил Абромавичус.

Он также отметил, что в Укроборонпроме много достойных людей, специалистов в своей области, которых никто не собирается менять.

Вчера сообщалось, что президенту Владимиру Зеленскому внесли представление на назначение главой Укроборонпрома Алексея Тимофеева - экс-менеджера Новинского и Пинчука.

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