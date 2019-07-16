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16.07.2019, 13:07

Абромавичус: Не вижу большого участия Коломойского

Абромавичус: Не вижу большого участия Коломойского - Фото
Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Нацсовета Укроборонпрома заявил, что людей олигарха в президентской партии - не больше десяти

Глава Набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус не видит большого участия олигарха Игоря Коломойского в политике президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Нам же говорили, что близкие к Коломойскому люди составят большинство в списке партии Слуга народа. Сколько там людей, близких к Коломойскому? Наверное, не больше 10. Сколько там людей, близких к бывшему руководителю офиса дерегуляции BRDO Гончаруку, который сейчас замглавы Офиса президента? Из BRDO там от 10 до 15 человек. Можем сказать, что Слуга народа больше зависит от Гончарука, чем от Коломойского", - утверждает Абромавичус.

Он добавил, что крупный бизнес "не должен влиять на политику и действовать старыми методами" - монополизировать отрасти. 

"Навязать им новые правила игры можно только в том случае, если модератор дискуссии будет человеком, который не является олигархом и который взял на себя политическую роль выше, чем у них", - заявил глава Нацсовета.

Ранее нардеп Сергей Лещенко рассказал о влиянии Коломойского на Зеленского. 

Читайте также: Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами

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Теги: Слуга народа, игорь коломойский, айварас абромавичус, владимир зеленгский
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