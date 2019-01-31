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31.01.2019, 19:14

Адвокат: В РФ допросили четверых украинских пленных моряков

Адвокат: В РФ допросили четверых украинских пленных моряков - Фото
Андрей Эйдер (фото - facebook.com/nikolay.polozov)

На следующей неделе проведут допросы остальных военнопленных украинских моряков

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Вчера и сегодня, 30 и 31 января, в Москве состоялись допросы военнопленных украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Сергея Чулиба. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Защитник написал, что в ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными". Раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния их здоровья.

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Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН.

В отношении остальных военнопленных украинских моряков следственные действия будут производиться на следующей неделе.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина".

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Теги: Андрей Эйдер, василий сорока, Андрей Артеменко, военнопленные, сергей чулиба, моряки
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