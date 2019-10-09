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Аграрии – Зеленскому: Сначала покупать землю могут лишь украинцы

Аграрии – Зеленскому: Сначала покупать землю могут лишь украинцы - Фото
Фото: president.gov.ua
09.10.2019, 22:05

"Подводя итоги встречи, президент отметил, что принял во внимание все точки зрения", - сказано в сообщении ОП по итогам встречи

Представители аграрных предприятий на встрече с президентом Владимиром Зеленским на Банковой высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будут иметь исключительно украинцы. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

На встрече присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр экономики Тимофей Милованов, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко и глава ОП Андрей Богдан.

Аграрии высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.

Богдан на это ответил, что легализация оборота сельскохозяйственных земель даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.

Также обсудили обеспечение доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств.

Отдельно обсуждался вопрос площадей земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство.

"Подводя итоги встречи, президент отметил, что принял во внимание все точки зрения", - сказано в сообщении ОП.

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Владимир Зеленский сельское хозяйство земля рынок аграрии
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