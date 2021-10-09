Акция в Козине: возле дома Порошенко произошли столкновения – фото, видео

В поселке Козин Киевской области проходит сразу несколько акций. Как заявляют в Европейской солидарности, митингующие пытались штурмовать дом лидера политсилы Петра Порошенко, у них произошли стычки со сторонниками экс-президента.

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В полиции Киевской области сообщают, что в полночь в Козине началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. Охрану порядка на месте обеспечивают более 60 полицейских и спецназ.

Между участниками акции произошел словесный конфликт, однако, как сообщает полиция, силовики его быстро прекратили. Также сообщается, что позже участники акции неоднократно пытались начать потасовку, но безуспешно.

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила, что в акции якобы участвуют проплаченные "титушки", и они пытаются прорваться в дом Порошенко. При этом, по ее словам, на митинг привезли несовершеннолетних, в связи с чем политсила обратилась к советнику-уполномоченному по правам ребенка Дарине Герасименко.

По данным Геращенко, за участие в акции протеста людям якобы предлагали по 500-700 грн.

Нардеп от Евросолидарности София Федина показала видео столкновений между протестующими под домом Порошенко и сторонниками экс-президента.

8 октября 2021-го Генпрокуратура и СБУ объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году. В записях разговоров Медведчука многократно фигурировал и пятый президент Петр Порошенко.

В Евросолидарности заявили, что власть якобы отрабатывает "версию причастности Порошенко и Гонтаревой" к новому делу Медведчука, чтобы отвлечь внимание от утечки документов Pandora Papers и других актуальных событий.

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Оксана Житнюк

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