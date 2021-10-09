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Акция в Козине: возле дома Порошенко произошли столкновения – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 23:07
Акция в Козине: возле дома Порошенко произошли столкновения – фото, видео - Фото
Козин (Фото - пресс-служба полиции)

В поселке Козин Киевской области проходит сразу несколько акций. Как заявляют в Европейской солидарности, митингующие пытались штурмовать дом лидера политсилы Петра Порошенко, у них произошли стычки со сторонниками экс-президента.

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В полиции Киевской области сообщают, что в полночь в Козине началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. Охрану порядка на месте обеспечивают более 60 полицейских и спецназ.

Между участниками акции произошел словесный конфликт, однако, как сообщает полиция, силовики его быстро прекратили. Также сообщается, что позже участники акции неоднократно пытались начать потасовку, но безуспешно.

Акция в Козине: возле дома Порошенко произошли столкновения – фото, видео

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила, что в акции якобы участвуют проплаченные "титушки", и они пытаются прорваться в дом Порошенко. При этом, по ее словам, на митинг привезли несовершеннолетних, в связи с чем политсила обратилась к советнику-уполномоченному по правам ребенка Дарине Герасименко.

Акция в Козине: возле дома Порошенко произошли столкновения – фото, видео

Акция в Козине: возле дома Порошенко произошли столкновения – фото, видео

По данным Геращенко, за участие в акции протеста людям якобы предлагали по 500-700 грн.

Акция в Козине: возле дома Порошенко произошли столкновения – фото, видео

Нардеп от Евросолидарности София Федина показала видео столкновений между протестующими под домом Порошенко и сторонниками экс-президента.

  • 8 октября 2021-го Генпрокуратура и СБУ объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году. В записях разговоров Медведчука многократно фигурировал и пятый президент Петр Порошенко.
  • В Евросолидарности заявили, что власть якобы отрабатывает "версию причастности Порошенко и Гонтаревой" к новому делу Медведчука, чтобы отвлечь внимание от утечки документов Pandora Papers и других актуальных событий.

Читайте также: Медведчука снова подозревают в госизмене. Проверяют Порошенко и Гонтареву. Детали

Оксана Житнюк
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Петр Порошенко титушки митинг Козин
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