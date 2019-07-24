Алексей Гончаренко остается в Раде

Алексей Гончаренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко победил на досрочных выборах в Раду, обойдя конкурента из Слуги народа Александра Муконяна в 137-м округе, находящемся в Одесской области.

По результатам обработки 100% протоколов, Гончаренко обгоняет Муконяна приблизительно на 3500 голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Гончаренко участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.

Алексей Гончаренко - народный депутат VIII созыва, экс-член Партии регионов. В Раде VIII созыва Гончаренко был заместителем главы депутатской фракции БПП и секретарем парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

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