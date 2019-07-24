Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Алексей Гончаренко остается в Раде

Алексей Гончаренко остается в Раде - Фото
Алексей Гончаренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 09:38

Действующий народный депутат обошел кандидата от Слуги народа

Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко победил на досрочных выборах в Раду, обойдя конкурента из Слуги народа Александра Муконяна в 137-м округе, находящемся в Одесской области.

По результатам обработки 100% протоколов, Гончаренко обгоняет Муконяна приблизительно на 3500 голосов, свидетельствуют данные ЦИК

Гончаренко участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.

Алексей Гончаренко - народный депутат VIII созыва, экс-член Партии регионовВ Раде VIII созыва Гончаренко был заместителем главы депутатской фракции БПП и секретарем парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Читайте также: Большая десятка. Кто из олигархов и бизнесменов не попал в Раду

Напишите нам
выборы алексей гончаренко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 