"Америка едина с народом Украины". Два президента США поддержали Украину: видео
19.03.2022, 04:57
Билл Клинтон и Джордж Буш (Фото - скриншот видео Bill Clinton - Twitter)
42 и 43 президента США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший выразили солидарность с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Об этом сообщается на официальных Twitter-страницах политиков.
Президенты положили подсолнухи возле украинской католической церкви Святого Владимира и Ольги в Чикаго.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", – написал в Twitter Клинтон.
America stands united with people of Ukraine в своей борьбе за freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии