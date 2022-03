"Америка едина с народом Украины". Два президента США поддержали Украину: видео

42 и 43 президента США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший выразили солидарность с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Об этом сообщается на официальных Twitter-страницах политиков.

Президенты положили подсолнухи возле украинской католической церкви Святого Владимира и Ольги в Чикаго.

"Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", – написал в Twitter Клинтон.

America stands united with people of Ukraine в своей борьбе за freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq

March 18, 2022

Александр Мясищев

