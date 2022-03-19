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"Америка едина с народом Украины". Два президента США поддержали Украину: видео

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 04:57
Билл Клинтон и Джордж Буш (Фото - скриншот видео Bill Clinton - Twitter)

42 и 43 президента США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший выразили солидарность с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Об этом сообщается на официальных Twitter-страницах политиков.

Президенты положили подсолнухи возле украинской католической церкви Святого Владимира и Ольги в Чикаго.

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"Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", – написал в Twitter Клинтон.

America stands united with people of Ukraine в своей борьбе за freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq

March 18, 2022

Александр Мясищев
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Джордж Буш Билл Клинтон российское вторжение
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