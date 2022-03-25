Американские добровольцы участвовали в освобождении села от российских войск – видео
Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали видео с американскими добровольцами из Интернационального легиона в освобожденном от российских оккупантов селе.
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"Американские добровольцы из иностранного легиона в освобожденном от орков селе. На фоне красиво горит танк оккупантов", – сказано в сообщении.
Сухопутные войска не уточнили, об освобождении какого именно населенного пункта идет речь.
В первые дни полномасштабной войны России против Украины президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона. Тысячи добровольцев из разных стран бок о бок с украинцами воюют против российских оккупантов.
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