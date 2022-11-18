Андрей Шевченко вышел из НОК Украины, Шуфрич и Суркис – следующие

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Экс-футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил о выходе из состава Национального олимпийского комитета, куда вчера, 17 ноября, был избран по итогам выборов. На своей странице в Facebook он отметил, что считает почетной свою работу в НОК Украины, но вынужден отказаться.

"Я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", – написал Шевченко.

Однако экс-футболист не отметил, присутствием кого именно недоволен в составе НОК Украины.

Кроме Шевченко, в состав членов НОК Украины, по информации издания Tribuna, избрали боксера Александра Усика, легкоатлетку Марину Бех-Романчук и олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Лилию Подкопаеву, а также членов запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, как президента Федерации Украины по стрельбе из лука, и Григория Суркиса. Они входят в список из 39 физических лиц, "способствующих развитию спорта".

В Национальном комитете Украины информируют, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут организацию.

В четверг, 17 ноября, в НОК Украины прошли выборы нового руководителя организации. Им стал Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта Украины. НОК Украины впервые с 2005 года сменил руководителя, 17 лет занимал эту должность Сергей Бубка.

Первым вице-президентом организации стал государственный секретарь Минмолодежьспорта Алексей Перевезенцев. Вице-президентами – президент Олимпийской академии Украины Мария Булатова, заместитель руководителя Офиса президента Украины, президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров и посол UNITED24, экс-футболист Андрей Шевченко.

Ольга Модіна

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