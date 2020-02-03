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Анонимные каналы в Telegram. Карта связей

Анонимные каналы в Telegram. Карта связей - Фото
Коллаж - LIGA.net
03.02.2020, 18:20

LIGA.net проаназилировала контент главных анонимных каналов Украины и составила группы Telegram

LIGA.net составила условные группы украинского Telegram. Об этом говорится в нашем расследовании Как устроена анонимная империя Павла Дурова.

Для этой инфографики мы проанализировали, кто кого репостил, кто кого упоминал и рекомендовал к прочтению (хотя бы раз). Ключевой вывод: псевдоукраинские каналы - это прокладка между откровенным Кремлем и публичными каналами в Украине.

Карта связей (Фото: LIGa.net)

Всего в нашу сеть попали 125 telegram-каналов. Из них около 30 - с геолокацией в России. Еще 20 - псевдоукраинские. При этом все каналы сети, включая российские, тем или иным образом переплетены. 

Пример. Канал Разведчик. Когда у канала было 200 подписчиков, его порекомендовал кремлевский Незыгарь. И сделал известным. Дальше канал с прокремлевским происхождением почти одинаковое количество раз репостил якобы украинский канал Шептун (36) и абсолютно российский ВРУБ (30 раз). Еще девять раз Разведчик репостил российский канал Кремлевский безбашенник.

"В действительности Разведчик даже может принадлежать гражданину Украины, может быть привязан к украинской SIM-карте. Но контентно он поддерживает и распространяет кремлевские нарративы", - говорится в материале.

Другие примеры и подробности можно прочитать в нашем расследовании: Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова.

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Telegram анонимные каналы
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