Анонимные каналы в Telegram. Карта связей

Коллаж - LIGA.net

LIGA.net составила условные группы украинского Telegram. Об этом говорится в нашем расследовании Как устроена анонимная империя Павла Дурова.

Для этой инфографики мы проанализировали, кто кого репостил, кто кого упоминал и рекомендовал к прочтению (хотя бы раз). Ключевой вывод: псевдоукраинские каналы - это прокладка между откровенным Кремлем и публичными каналами в Украине.

Всего в нашу сеть попали 125 telegram-каналов. Из них около 30 - с геолокацией в России. Еще 20 - псевдоукраинские. При этом все каналы сети, включая российские, тем или иным образом переплетены.

Пример. Канал Разведчик. Когда у канала было 200 подписчиков, его порекомендовал кремлевский Незыгарь. И сделал известным. Дальше канал с прокремлевским происхождением почти одинаковое количество раз репостил якобы украинский канал Шептун (36) и абсолютно российский ВРУБ (30 раз). Еще девять раз Разведчик репостил российский канал Кремлевский безбашенник.

"В действительности Разведчик даже может принадлежать гражданину Украины, может быть привязан к украинской SIM-карте. Но контентно он поддерживает и распространяет кремлевские нарративы", - говорится в материале.

Другие примеры и подробности можно прочитать в нашем расследовании: Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова.