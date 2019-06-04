Антикоррупционный закон Зеленского откроет старые дела - АП

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность только в том случае, если чиновник не сможет пояснить происхождение доходов свыше 11,5 млн грн. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы АП Руслан Рябошапка, комментируя внесенный Зеленским в Раду документ.

По словам Рябошапки, документ принципиально отличается от всех других подобных законопроектов, которые есть в парламенте. Он предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, конфискацию или взыскание в доход государства необоснованных доходов. Он добавил, что эта норма есть в законодательстве, но ее формулировка якобы не давал возможности применять ее на практике.

Рябошапка заявил, что возможность взыскания активов - это "современный мировой тренд", который "снимает полностью риски с презумпцией невиновности, поскольку в таком порядке принцип презумпции невиновности не применяется".

Замглавы АП сказал также, что законопроектом предусмотрена возможность возобновить ранее закрытые дела о незаконном обогащении. "Те дела, которые были раньше открыты НАБУ и САП - эти материалы могут быть использованы снова, и в порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд, чтобы взыскать необоснованные доходы в доход государства", - сказал он.

При этом уголовная ответственность в случае принятия закона будет наступать только тогда, когда размер незаконных активов значителен. "Мы сознательно пошли на то, чтобы увеличить этот размер до 12 тысяч необлагаемых минимумов, это на сегодня около 11,5 млн грн., или 380 тыс евро", - уточнил Рябошапка.

"То есть, первая стадия: меньший размер - это гражданская процедура, когда превышает 380 тысяч - тогда уже наступает уголовная ответственность. Тут санкция достаточно жесткая - от пяти до 10 лет лишения свободы", - сказал он.

Дела по топ-коррупционерам будут рассматриваться исключительно в Высшем антикоррупционном суде.

Вчера, 3 июня, на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта Зеленского N10358 об ответственности за незаконное обогащение