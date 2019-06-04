Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.06.2019, 16:25

Антикоррупционный закон Зеленского откроет старые дела - АП

Антикоррупционный закон Зеленского откроет старые дела - АП - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руслан Рябошапка назвал преимущества закона о незаконном обогащении, внесенного Владимиром Зеленским

Законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность только в том случае, если чиновник не сможет пояснить происхождение доходов свыше 11,5 млн грн. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы АП Руслан Рябошапка, комментируя внесенный Зеленским в Раду документ.

По словам Рябошапки, документ принципиально отличается от всех других подобных законопроектов, которые есть в парламенте. Он предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, конфискацию или взыскание в доход государства необоснованных доходов. Он добавил, что эта норма есть в законодательстве, но ее формулировка якобы не давал возможности применять ее на практике.

Рябошапка заявил, что возможность взыскания активов - это "современный мировой тренд", который "снимает полностью риски с презумпцией невиновности, поскольку в таком порядке принцип презумпции невиновности не применяется".

Замглавы АП сказал также, что законопроектом предусмотрена возможность возобновить ранее закрытые дела о незаконном обогащении. "Те дела, которые были раньше открыты НАБУ и САП - эти материалы могут быть использованы снова, и в порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд, чтобы взыскать необоснованные доходы в доход государства", - сказал он.

При этом уголовная ответственность в случае принятия закона будет наступать только тогда, когда размер незаконных активов значителен. "Мы сознательно пошли на то, чтобы увеличить этот размер до 12 тысяч необлагаемых минимумов, это на сегодня около 11,5 млн грн., или 380 тыс евро", - уточнил Рябошапка.

"То есть, первая стадия: меньший размер - это гражданская процедура, когда превышает 380 тысяч - тогда уже наступает уголовная ответственность. Тут санкция достаточно жесткая - от пяти до 10 лет лишения свободы", - сказал он.

Дела по топ-коррупционерам будут рассматриваться исключительно в Высшем антикоррупционном суде.

Вчера, 3 июня, на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта Зеленского N10358 об ответственности за незаконное обогащение

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, незаконное обогащение, руслан рябошапка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 