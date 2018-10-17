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17.10.2018, 19:06

Антикорсуд в этом году не заработает - прогноз Холодницкого

Антикорсуд в этом году не заработает - прогноз Холодницкого - Фото
Назар Холодницкий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Первые приговоры по топ-коррупции глава САП ожидает в мае-июне 2019 года

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Высший антикоррупционный суд заработает не ранее апреля 2019 года. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью Голосу Украины.

"Антикоррупционный суд заработает, по моим прогнозам, не раньше апреля следующего года. Если конкурсы будут продолжаться нормально, то первые приговоры по топ-коррупции сможем увидеть в мае-июне следующего года", - сказал Холодницкий.

Также он отметил, что необходимо ускорить рассмотрение антикоррупционных дел.

"США дело Манафорта суд рассмотрел за три недели, ежедневно проходило слушание производств, с утра до ночи. А у нас дела по топ-коррупции слушаются раз-два в месяц максимум, по полтора часа в день. Уже год читаем акт Насирову, год начинаем подготовительное судебное заседание по другим топ-делам, процесс затягивается. Прокурор и может влиять на объявление подозрения и регистрации производств, но он не имеет никакого влияния на суды, чтобы те быстрее рассматривали дела", - добавил Холодницкий.

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7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал его 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

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Теги: антикоррсуд, антикорсуд, назар холодницкий, коррупция
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