Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка

Генпрокурор Ирина Венедиктова обещала выполнить решение апелляционной палаты ВАКС, каким бы оно ни было

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым генпрокурора фактически обязали закрыть дело Олега Бахматюка. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

Речь идет об отмене решения Офиса генерального прокурора на основе постановления Печерского райсуда о закрытии дела по факту овладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, полученного VAB Банком от Национального банка Украины.

Как отмечается, соответствующее решение приняли судьи Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Виктор Панаид.

В ЦПК пишут, что разбирательство в ВАКС длилось три дня, а теперь "мяч на стороне" генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая обещала выполнить решение апелляционной палаты ВАКС, каким бы оно ни было.

Наталия Медведева

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