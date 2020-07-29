Апелляция ВАКС отменила закрытие дела Бахматюка
Генпрокурор Ирина Венедиктова обещала выполнить решение апелляционной палаты ВАКС, каким бы оно ни было
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда Киева, которым генпрокурора фактически обязали закрыть дело Олега Бахматюка. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.
Речь идет об отмене решения Офиса генерального прокурора на основе постановления Печерского райсуда о закрытии дела по факту овладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, полученного VAB Банком от Национального банка Украины.
Как отмечается, соответствующее решение приняли судьи Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Виктор Панаид.
В ЦПК пишут, что разбирательство в ВАКС длилось три дня, а теперь "мяч на стороне" генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая обещала выполнить решение апелляционной палаты ВАКС, каким бы оно ни было.
- В ноябре 2019 года НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка. Им инкриминируют сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. Экс-главу VAB Банка Дениса Мальцева и его бенефициара Бахматюка объявили в розыск. Также среди ключевых фигур расследования - экс-замглавы НБУ и нынешний глава Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук.
- 28 мая Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу Бахматюка. Решение не подлежит обжалованию.
- 26 июня Генпрокуратура закрыла дело против VAB Банка. НАБУ отреагировала на решение прокуратуры.
- 13 июля Олег Бахматюк заявил, что закроет часть птицефабрик компании Авангард из-за позиции НАБУ и САП по делу VAB Банка.
- 20 июля в НАБУ писали, что от решения Апелляционной палаты ВАКС зависит, смогут ли детективы Бюро довести до логического завершения расследование особенно тяжелого коррупционного преступления.
Комментарии