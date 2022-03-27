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Арестович о ходе боевых действий: Ближайшая неделя или две будут неравномерными

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 16:59
Арестович о ходе боевых действий: Ближайшая неделя или две будут неравномерными - Фото
Алексей Арестович (скриншот из видео)

Несмотря на то, что силы обороны Украины переходят в разных местах в "маленькие, но эффективные контрнаступления", выбивая российских оккупантов с захваченных территорий, в ближайшую неделю или две могут быть и другие новости с фронта. Об этом на ежедневном брифинге предостерег украинцев советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, актуальные цели российского военно-политического руководства на конец марта (как их видят на Банковой):

окружить войска Украины в зоне ООС;
→ "добить" Мариуполь;
→ удержать оборону от контрнаступления Украины в районе Херсона.

С одной стороны, сказал советник главы ОП, это "дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, в Сумской и Харьковской областях, что мы выбьем отсюда врага". С другой, добавил он, это означает "возможное резкое усложнение обстановки вокруг Мариуполя и в зоне ООС".

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Он заверил, что на Банковой и в Генштабе хорошо понимают проблематику и принимают необходимые меры.

"Ближайшие неделя-две будут... неравномерными. Будут сообщения как о наших победах и контрнаступлениях, так и о том, что на востоке ситуация далеко, далеко не простая. И к этому нужно быть эмоционально, сознательно и организационно готовым", – предупредил он.

Евгений Пилипенко
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оос Донбасс Херсон мариуполь Алексей Арестович
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