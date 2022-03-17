UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович о переговорах с РФ: Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 12:27
Арестович о переговорах с РФ: Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны - Фото
Алексей Арестович (скриншот из видео)

Страна-агрессор РФ проводит мощные информационно-психологические спецоперации, цель которых – убедить всех, якобы Украина отказывается от мирных переговоров с Москвой или проигрывает на них. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского и руководства страны состоит в том, что Украина (в соглашении) должна быть признана в границах по состоянию на 1991 год.

"Второе. Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа? То есть вам не о чем волноваться. Мы заботимся здесь и о государстве, и о народе. Потому что мы с вами и есть государство и народ. И никогда – прописью – НИКОГДА не сдадим наших национальных интересов", – подчеркнул Арестович.

Он также коротко обрисовал ситуацию на фронте.

→ ВСУ уничтожили командный пункт одной из армий РФ, которая вторглась в Украину.

"Это огромное достижение. Это, возможно, означает гибель нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезорганизацию в ведении противником боевых действий", – объяснил советник главы ОП.

→ Традиционно показали себя с лучшей стороны наши Воздушные силы: пять российских самолетов, два вертолета, один беспилотник и несколько крылатых ракет больше никогда не будут угрожать украинцам.

→ Враг, понимая, что по военной части у него ничего не получается, традиционно для российской армии бомбит гражданские объекты. Мировое сообщество должно дать на это соответствующую реакцию.

Читайте также: "Вы будто снова за стеной". Зеленский упрекнул Германию в связях с Россией во время войны

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
переговоры Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 