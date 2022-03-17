Арестович о переговорах с РФ: Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны

Страна-агрессор РФ проводит мощные информационно-психологические спецоперации, цель которых – убедить всех, якобы Украина отказывается от мирных переговоров с Москвой или проигрывает на них. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского и руководства страны состоит в том, что Украина (в соглашении) должна быть признана в границах по состоянию на 1991 год.

"Второе. Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа? То есть вам не о чем волноваться. Мы заботимся здесь и о государстве, и о народе. Потому что мы с вами и есть государство и народ. И никогда – прописью – НИКОГДА не сдадим наших национальных интересов", – подчеркнул Арестович.

Он также коротко обрисовал ситуацию на фронте.

→ ВСУ уничтожили командный пункт одной из армий РФ, которая вторглась в Украину.

"Это огромное достижение. Это, возможно, означает гибель нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезорганизацию в ведении противником боевых действий", – объяснил советник главы ОП.

→ Традиционно показали себя с лучшей стороны наши Воздушные силы: пять российских самолетов, два вертолета, один беспилотник и несколько крылатых ракет больше никогда не будут угрожать украинцам.

→ Враг, понимая, что по военной части у него ничего не получается, традиционно для российской армии бомбит гражданские объекты. Мировое сообщество должно дать на это соответствующую реакцию.

Вчера, 16 марта, в ОП ответили на "пожелания" из России о моделях нейтралитета Украины.

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Евгений Пилипенко

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