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Арестович о резервах армии РФ для войны против Украины: Небоеспособная смазка для штыка

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 14:44
Арестович о резервах армии РФ для войны против Украины: Небоеспособная смазка для штыка - Фото
Алексей Арестович (скриншот)

Оккупанты применили в войне против Украины более 90 батальонных тактических групп (БТГр). Более 30 из них уничтожены или выведены из строя/утратили боеспособность, сказал на ежедневном брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"То есть мы перемололи треть войск противника. Сейчас он пытается соскребать резервы где-то там из "миротворцев" на Кавказе, из Крыма, "ЛДНР" и России, где проводят частичную мобилизацию, и пытается сформировать группировку в 10-15-20 тысяч человек, чтобы через несколько недель снова бросить их на фронт в попытке переломить ситуацию", – отметил он.

Между тем, сказал Арестович, "мы с вами понимаем: если мы перемололи здесь элитные подразделения, то эта смазка для штыка вообще не боеспособна".

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По состоянию на сегодняшнее утро, 12 марта, на основных операционных направлениях российские оккупанты исчерпали свои атакующие группировки войск и теперь окапываются. Руководство Украины контролирует обстановку, сказал Арестович.

"Это относится к Киевскому, Черниговскому, Сумскому, Харьковскому и Южному направлениям, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но гибнут под нашими ударами", – отметил он.

По его словам, где враг пытается продвигаться в тактическом отношении – это Донбасс: Северодонецк, район Волновахи, Мариуполя ("где наиболее болезненная наша точка"). "Но командование об этом знает и принимает соответствующие меры", – добавил он.

Он напомнил, что данные военной разведки говорят – в руководстве РФ осталось только два человека, кто за продолжение войны против Украины: это президент России Владимир Путин и ее министр обороны Сергей Шойгу.

"Стратегический перелом (в войне) наступил. Мы можем не бояться и быть преисполненными надежды. Но нужно понимать, что стратегический перелом не означает конец войны. Победа будет за нами. Слава Украине", – подытожил Арестович, пожелав всем хорошего дня.

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Евгений Пилипенко
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