Арестович о заявлении Байдена по РСЗО: Нам с головой хватит ракет, которые летят на 70 км

Советник главы ОП Алексей Арестович пояснил, что ракеты к американской MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 бывают разной дальности полета, и Украине "с головой хватит" тех, которые летят на расстояние 70 км. Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

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Арестович считает, что заявление президента США Джо Байдена нужно воспринимать спокойно. Он пояснил, что ракеты M270 очень разные: есть ракеты высокоточные, которые летят почти на 300 км; есть неуправляемые ракеты, которые летят на 70 км.

"Нам с головой хватит 70. Если не собираются давать 300, то, во-первых, это только на данном этапе, во-вторых — и 70 хватит", – сказал Арестович.

По его словам, речь идет о ракетах, решение о пусковых комплексах будет приниматься в ближайшее время.

Сегодня Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Вадим Ребрина

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