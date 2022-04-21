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Арестович об "отказе" РФ штурмовать Азовсталь: Могли перебросить часть войск в зону ООС

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 13:55
Арестович об
Алексей Арестович (Скриншот)

Россияне могли заявить об "отказе" штурмовать Азовсталь из-за осознания, что не смогут этого сделать, или же они решили перебросить оттуда часть своих войск для попытки выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 21 апреля.

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Он напомнил об утреннем совещании российского диктатора Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе которого было заявлено о "взятии" Мариуполя, а Путин приказал не штурмовать Азовсталь, якобы ради сохранения жизней российских военных.

"Это означает следующее. Они не могут физически взять Азовсталь, они это поняли, они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают ее удерживать", – сказал Арестович.

Однако, по словам советника главы ОП, такое заявление российского руководства также может быть связано с тем, что россияне перебросили часть своих войск севернее, чтобы укрепить свои силы, которые пытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

"Сразу скажу: им не удастся этого сделать. Это предварительное оглашение "побед", не дожидаясь ни Пасхи, ни 9 мая, показывает, что россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны", – сказал Арестович.

Далее, по его прогнозам, начнется позиционная война, и Россия будет пытаться оглашать "перемирия", вести переговоры, создавать гуманитарные коридоры, параллельно накапливая силы. При этом Арестович ставит под сомнение наличие таковых сил у РФ, поскольку для подготовки срочников потребуется до трех месяцев. За это время Украина получит от Запада больше оружия, а санкции начнут "конкретно ломать" РФ.

  • Помимо "успехов" в Мариуполе, Минобороны РФ выдало еще один фейк – о "взятии" Рубежного. Глава Луганской ОВА опроверг захват города – оккупанты пытались там закрепиться, но потерпели поражение.

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Оксана Житнюк
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