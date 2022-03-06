Арестович: Россия использовала 90% ракет "Калибр", но "искандерами" еще будет бить долго

У России почти закончились крылатые ракеты "Калибр", но она еще довольно долго может наносить удары ракетами "Искандер" и "Точка-У". Об этом в эфире телемарафона на украинских каналах заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Калибры", то есть крылатые ракеты, россияне почти использовали. 90% "калибров" выстрелили по территории Украины", – сказал он.

Однако у России остались ракетные комплексы "Искандер" и "Точка У", отметил Арестович. По его словам, этими ракетами сейчас оккупанты и бьют.

"Искандеров" они использовали не больше 30%. То есть, я думаю, они будут стрелять еще очень долго, в том числе с территории Беларуси", – сказал он.

Марк Сировой

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