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Армия России несет потери под Херсоном и оборудует госпитали в детских садах – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 07:10
Армия России несет потери под Херсоном и оборудует госпитали в детских садах – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Армия России из-за серьезных потерь вынуждена оборудовать госпитали в детских садах в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Действия российских оккупантов

Армия РФ несет потери. Около 300 раненых оккупантов находятся в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

В Херсонской области переполнены медучреждения – оккупанты переоборудуют детсады в госпитали. А в центральной больнице Нижних Серогоз теперь лечат только личный состав армии РФ.

За сутки россияне нанесли семь ракетных (три из них – по Гуляйполю и Краматорску) и 15 авиационных ударов. 68 раз обстреливали из РСЗО, в том числе критическую инфраструктуру Никополя.

Действия Сил обороны Украины

За сутки отбили атаки в районе Новоселовского, Площанки и Червонопоповки Луганской области. Белогоровки, Раздоловки, Васюковки, Красной Горы, Ягодного, Бахмута, Предтечино, Водяного и Марьинки – Донецкой.

Авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения оккупантов, четыре – по позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов.

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Марко Сировой
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ВСУ Донбасс Херсонская область потери армия рф генштаб войска россии
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