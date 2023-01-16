Армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой – сводка Генштаба
Армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой, украинские военные бьют оккупантов авиацией, артиллерией, ракетами. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Действия российских оккупантов
Армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.
За сутки оккупанты нанесли два ракетных удара, 55 раз били из РСЗО и вели обстрелы из различного оружия.
Действия Сил обороны Украины
Украинские защитники отбили атаки в районе Белогоровки Луганской области. Верхнекаменского, Краснополовки, Спорного, Соли, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Великой Новоселки, Пречистовки, Красногоровки, Победы, Новомихайловки, Водяного, Майорска и Марьинки – Донецкой.
Авиация нанесла девять ударов по районам скопления врага и два – по средствам ПВО. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, склад боеприпасов и средство радиоэлектронной борьбы.
Читайте также: "Банк с людьми". Россия хочет увеличить армию до 2 млн: как это влияет на войну в Украине
Комментарии