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Армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 07:19
Армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой – сводка Генштаба - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой, украинские военные бьют оккупантов авиацией, артиллерией, ракетами. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

Армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.

За сутки оккупанты нанесли два ракетных удара, 55 раз били из РСЗО и вели обстрелы из различного оружия.

Действия Сил обороны Украины

Украинские защитники отбили атаки в районе Белогоровки Луганской области. Верхнекаменского, Краснополовки, Спорного, Соли, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Великой Новоселки, Пречистовки, Красногоровки, Победы, Новомихайловки, Водяного, Майорска и Марьинки – Донецкой.

Авиация нанесла девять ударов по районам скопления врага и два – по средствам ПВО. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, склад боеприпасов и средство радиоэлектронной борьбы.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс авдеевка бахмут армия рф генштаб войска россии
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