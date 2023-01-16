Армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой – сводка Генштаба

Армия России несет значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой, украинские военные бьют оккупантов авиацией, артиллерией, ракетами. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

Армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.

За сутки оккупанты нанесли два ракетных удара, 55 раз били из РСЗО и вели обстрелы из различного оружия.

Действия Сил обороны Украины

Украинские защитники отбили атаки в районе Белогоровки Луганской области. Верхнекаменского, Краснополовки, Спорного, Соли, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Великой Новоселки, Пречистовки, Красногоровки, Победы, Новомихайловки, Водяного, Майорска и Марьинки – Донецкой.

Авиация нанесла девять ударов по районам скопления врага и два – по средствам ПВО. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, склад боеприпасов и средство радиоэлектронной борьбы.

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Марко Сировой

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