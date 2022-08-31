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Армия США создаст Офис для наступательных кибер и космических действий

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 22:45
Армия США создаст Офис для наступательных кибер и космических действий - Фото
Иллюстративное фото: unsplash

В 2023 году армия США создаст офис, занимающийся наступательными кибер- и космическими операциями. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на официальные лица.

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Как отмечается, такое решение принято "на фоне быстро меняющихся приоритетов".

Офис назвали Program Manager Cyber ​​and Space, он будет подчиняться Управлению программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам (Program Executive Office Intelligence, Electronic Warfare & Sensors, PEO IEW&S).

На этот Офис будет возложена ответственность за наступательные действия в киберпространстве и базовую инфраструктуру для кибер-миссий Пентагона.

"Это одна из вещей, к которой мы движемся, – сказал замглавы PEO IEW&S, генерал Эд Баркер. – Мы определенно пытаемся перестроиться на некоторые из этих новых приоритетов и областей".

Согласно Национальному институту стандартов и технологий, наступательные кибердействия определяются как "операции в киберпространстве, направленные на демонстрацию силы".

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Наталия Медведева
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пентагон кибербезопасность
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