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Армия США уже использует уроки российско-украинской войны для своих учений

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 09:05
Армия США уже использует уроки российско-украинской войны для своих учений - Фото
Морская пехота США (фото – ЕРА)

В США американские военнослужащие уже используют уроки, извлеченные из российско-украинской войны для учений, которые сейчас проходят в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.

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"В пыльной калифорнийской пустыне инструкторы армии США уже используют уроки, извлеченные из войны России против Украины, готовя солдат к будущим боям с таким крупным противником как Россия или Китай", – говорится в материале.

Так, в Национальном учебном центре учений говорят по-русски. Вражеские силы, контролирующие вымышленный город Уджен, используют соцсети, чтобы выдвигать ложные обвинения против готовящейся к атаке американской бригады.

Сообщается, что в ближайшие недели запланирован сценарий учений следующей бригады, который будет сосредоточен на том, как сражаться с врагом, пытающимся уничтожить город ракетами для его захвата.

"Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки", – сказала министр Армии США Кристин Вормут.

По ее словам, эти уроки варьируются от проблем с российским оборудованием и логистикой до проблем связи и использования интернета.

"Опыт российско-украинских отношений является очень убедительной иллюстрацией для нашей армии того, насколько важной будет информационная сфера", – сказала Вормут.

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Оксана Житнюк
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