Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт и пункт обеспечения оккупантов – видео
16.03.2022, 21:00
На Киевском направлении артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт и пункт обеспечения 35-й армии восточного военного округа ВС РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии восточного военного округа ВС РФ", – написал он.
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