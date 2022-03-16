Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт и пункт обеспечения оккупантов – видео

На Киевском направлении артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт и пункт обеспечения 35-й армии восточного военного округа ВС РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии восточного военного округа ВС РФ", – написал он.

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Вадим Ребрина

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