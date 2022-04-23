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Атак россиян в Луганской области все больше, для прорыва бросают до двух батальонов – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 14:19
Атак россиян в Луганской области все больше, для прорыва бросают до двух батальонов – ОВА - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба президента)

В Луганской области российские войска постоянно увеличивают количество атак, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ. Для попытки прорыва россияне иногда бросают до двух батальонов одновременно, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Суспільного.

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Он отметил, что российские оккупанты круглосуточно обстреливают все города и села Луганской области, применяя артиллерию, минометы и авиацию.

"Мы уже констатируем, что враг постоянно увеличивает количество обстрелов и количество атак, которые проводит по направлению Попасной и Рубежного. Постоянные попытки прорвать линию обороны. Туда бросаются иногда до двух батальонов одновременно, но успехов у врага нет", – сказал Гайдай.

Комментируя временную оккупацию россиянами Кременной, Гайдай отметил, что это тактика боя – ради сохранения личного состава украинских защитников. Бойцов нужно временно отвести на другие позиции, чтобы украинские воины могли дальше бить по врагу и уничтожать его. Уверяет: это не катастрофа, это вклад в победу.

По словам Гайдая, сейчас в Кременной россияне ищут коллаборантов, которые могли бы возглавить местную "власть" для запуска работы инфраструктуры, или же привозят таких из оккупированного Луганска.

  • 18 апреля Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную.
  • Глава ОВА  констатировал, что наступление российской армии на Донбасс, которое долгое время анонсировалось, уже медленно, но началось.

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Оксана Житнюк
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Донбасс луганская область Попасная рубежное Сергей Гайдай Кременная
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