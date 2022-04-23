Атак россиян в Луганской области все больше, для прорыва бросают до двух батальонов – ОВА

В Луганской области российские войска постоянно увеличивают количество атак, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ. Для попытки прорыва россияне иногда бросают до двух батальонов одновременно, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Суспільного.

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Он отметил, что российские оккупанты круглосуточно обстреливают все города и села Луганской области, применяя артиллерию, минометы и авиацию.

"Мы уже констатируем, что враг постоянно увеличивает количество обстрелов и количество атак, которые проводит по направлению Попасной и Рубежного. Постоянные попытки прорвать линию обороны. Туда бросаются иногда до двух батальонов одновременно, но успехов у врага нет", – сказал Гайдай.

Комментируя временную оккупацию россиянами Кременной, Гайдай отметил, что это тактика боя – ради сохранения личного состава украинских защитников. Бойцов нужно временно отвести на другие позиции, чтобы украинские воины могли дальше бить по врагу и уничтожать его. Уверяет: это не катастрофа, это вклад в победу.

По словам Гайдая, сейчас в Кременной россияне ищут коллаборантов, которые могли бы возглавить местную "власть" для запуска работы инфраструктуры, или же привозят таких из оккупированного Луганска.

18 апреля Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную.

Глава ОВА констатировал, что наступление российской армии на Донбасс, которое долгое время анонсировалось, уже медленно, но началось.

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Оксана Житнюк

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