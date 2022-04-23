Атак россиян в Луганской области все больше, для прорыва бросают до двух батальонов – ОВА
В Луганской области российские войска постоянно увеличивают количество атак, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ. Для попытки прорыва россияне иногда бросают до двух батальонов одновременно, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Суспільного.
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Он отметил, что российские оккупанты круглосуточно обстреливают все города и села Луганской области, применяя артиллерию, минометы и авиацию.
"Мы уже констатируем, что враг постоянно увеличивает количество обстрелов и количество атак, которые проводит по направлению Попасной и Рубежного. Постоянные попытки прорвать линию обороны. Туда бросаются иногда до двух батальонов одновременно, но успехов у врага нет", – сказал Гайдай.
Комментируя временную оккупацию россиянами Кременной, Гайдай отметил, что это тактика боя – ради сохранения личного состава украинских защитников. Бойцов нужно временно отвести на другие позиции, чтобы украинские воины могли дальше бить по врагу и уничтожать его. Уверяет: это не катастрофа, это вклад в победу.
По словам Гайдая, сейчас в Кременной россияне ищут коллаборантов, которые могли бы возглавить местную "власть" для запуска работы инфраструктуры, или же привозят таких из оккупированного Луганска.
- 18 апреля Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили Кременную.
- Глава ОВА констатировал, что наступление российской армии на Донбасс, которое долгое время анонсировалось, уже медленно, но началось.
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