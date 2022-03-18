Атакуя нас, Россия уничтожит всё, чего достигла за последние 25 лет, и вернется в "90-е"

Президент Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что Россия вредит не только Украине, но и российскому обществу, уничтожая все, чего ему удалось добиться за прошедшие 25 лет.

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По словам президента, такие действия властей вернут страну агрессора в "лихие 90-е", откуда когда-то начинала подниматься. Только в этот раз РФ останется без свободы и желания миллионов людей работать ради развития своего государства.

"Такой будет для России цена войны против Украины. Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора", – подчеркнул президент Украины.

"Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить. Не воскресит наших погибших людей. Не восстановит наши города. Не залечит душевную рану, которая останется с нами навсегда", – добавил Зеленский.

Анна Чуданова

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