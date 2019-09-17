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Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Это сделал враг государства

Аваков о поджоге дома Гонтаревой: Это сделал враг государства - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 09:23

Министр внутренних дел заверил, что Национальная полиция расследует это дело и "приложит все усилия для поиска преступника"

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал "недопустимым проявлением криминального давления" ночной поджог украинского дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом он написал у себя в Twitter.

Как выразился глава МВД, тот, кто заказал и исполнил это преступление в момент прибытия миссии Международного валютного фонда в Украину - "не просто поджигатель, он враг, который вредит своему государству".

  • В ночь на 17 сентября 2019 года неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ в поселке Гореничи под Киевом: бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.
  • Никто не пострадал: Гонтарева с семьей проживает сейчас в Лондоне.

Справка. 19 сентября ГБР обыскало киевскую квартиру Гонтаревой по делу о "хищениях в армии" (она проходит свидетелем). Экс-глава НБУ сказала LIGA.net, что дело в ГБР открыли по заявке юриста Андрея Портнова, который, по ее словам, помогает олигарху Игорю Коломойскому. Гонтарева также фигурирует в двух других делах: как подозреваемая в деле беглого олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления НБУ.

26 августа в Лондоне Гонтареву на пешеходной дороге сбило авто: она попала в госпиталь с переломами стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки – Валерии Гонтаревой.

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поджог валерия гонтарева
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