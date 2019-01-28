Аваков сказал, как должна финансироваться избирательная кампания

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избирательная кампания кандидатов в президенты может финансироваться только из официально зарегистрированного фонда. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, открывая заседание коллегии МВД, передает корреспондент LIGA.net.

Аваков отметил, что в ЦИК зарегистрированы 38 заявлений кандидатов в президенты. "Из них только несколько открыли счета избирательных фондов", - сказал он.

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Аваков подчеркнул, что финансировать избирательную кампанию можно только из этих фондов.

22 января 2019 года глава МВД заявил, что ЦИК зарегистрировала 12 кандидатов в президенты, из них только трое открыли счета избирательных фондов.