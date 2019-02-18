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18.02.2019, 12:15

Аваков: Восемь кандидатов в президенты получили охрану

Аваков: Восемь кандидатов в президенты получили охрану - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Каждый пятый из тех, кто баллотируется в президенты, уже с охраной от Нацполиции

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Восемь из 44 кандидатов в президенты на выборах 2019 года попросили о государственной охране. Об этом на заседании координационного совета сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net.

Кто именно попросил об охране, он не уточнил.

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Аваков также рассказал, что с начала избирательной кампании зарегистрировано уже 1477 заявлений о нарушениях, причем больше всего таких заявлений в Киеве - 158.

В заявлениях речь в основном идет о незаконной агитации и подкупе избирателей.

По этим сообщениям открыто 61 уголовное производство и выписано 306 административных протоколов.

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Теги: выборы, кандидат, арсен аваков, охрана, нарушение, агитация, выборы-2019, подкуп
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