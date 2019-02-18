Аваков: Восемь кандидатов в президенты получили охрану

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Восемь из 44 кандидатов в президенты на выборах 2019 года попросили о государственной охране. Об этом на заседании координационного совета сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net.

Кто именно попросил об охране, он не уточнил.

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Аваков также рассказал, что с начала избирательной кампании зарегистрировано уже 1477 заявлений о нарушениях, причем больше всего таких заявлений в Киеве - 158.

В заявлениях речь в основном идет о незаконной агитации и подкупе избирателей.

По этим сообщениям открыто 61 уголовное производство и выписано 306 административных протоколов.