Авиация ВСУ нанесла восемь ударов, РФ снова не выводит в море ракетоносители: сводка с юга

Украинские военные за сутки нанесли восемь авиаударов на юге, также по оккупантам работали артиллерия и ракетные войска. Россия по-прежнему не выводит ракетоносители в Черное море, говорится в сводке оперативного командования "Юг".

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Авиация нанесла два удара по опорным пунктам, четыре – по системам ПВО, еще два – по скоплениям техники в Бериславском и Баштанском районам. Ракетные войска и артиллерия выполнили 180 огневых заданий.

Подтверждено, что Россия потеряла 32 военных, ЗРК "Стрела", танк, две гаубицы, восемь единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе. Также подтвердилось, что в ночь на 6 ноября были уничтожены существенные запаса топлива оккупантов в Голой пристани.

Армия РФ на юге продолжает оборонительные действия и пытается удержать рубежи. Враг продолжает обстреливать украинские войска и населенные пункты. В Черном море находятся семь российских кораблей – ни одного ракетоносителя.

Оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию". Из психоневрологического диспансера в Днепрянах они вывезли в РФ около 1000 человек, готовят к "эвакуации" под Москву детей и персонал Олешковского интерната. А из пансионата в Каховке переместили пожилых людей – враг разместил там личный состав.

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Марко Сировой

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